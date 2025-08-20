  • Спортс
  • Коллимор о заявлении Исака: «Это делают все современные игроки, и я это ненавижу. Они не подают запрос на трансфер, потому что это означает отказ от части денег. Хотят усидеть на двух стульях»
73

Коллимор о заявлении Исака: «Это делают все современные игроки, и я это ненавижу. Они не подают запрос на трансфер, потому что это означает отказ от части денег. Хотят усидеть на двух стульях»

Стэн Коллимор прокомментировал поведение Александера Исака.

Ранее «сороки» не продал форварда в «Ливерпуль» за 110 млн фунтов и бонусы, после чего швед отказался играть за клуб и тренироваться с командой.

Вчера футболист опубликовал заявление: «Когда обещания нарушены и доверие потеряно, отношения не могут продолжаться. Перемены пойдут на пользу всем, а не только мне».

«Многое нужно расшифровать. Во-первых, у него есть контракт, который он подписал добровольно. Во-вторых, и я сталкивался с этим, как и миллион игроков, я думаю, он намекает на старый принцип (при подписании контракта): «Играй хорошо, и если кто-то предложит за тебя 80 миллионов фунтов, мы тебя отпустим». Ответ на это, конечно же, заключается в пункте об отступных, который стороны, возможно, должны были прописать.

В-третьих, он делает то, что делает каждый современный игрок (и я это ненавижу). Он не идет по старомодному пути запроса на трансфер, потому что это означает отказ от значительной части бонусов / зарплаты. Короче говоря, современные игроки хотят уйти, получить деньги при уходе и при подписании контракта с новым клубом. Это как сидеть на двух стульях. 

Если год назад «Ньюкасл» сказал ему и его агенту: «Мы отпустим его, если он проведет отличный сезон», но это не было зафиксировано, это тяжелая ситуация для Исака. 

Если игрок хочет уйти, но не хочет подавать запрос на трансфер, то это значит, что игрок просто хочет усидеть на двух стульях. Если он отчаянно хочет уйти, то должен подать запрос, который оповестит все клубы на свете о его доступности (если «Ньюкасл» примет этот запрос, а так и должно быть, потому что ни один клуб не хочет держать игрока, который официально заявил о нежелании оставаться). Он потеряет некоторую сумму денег, но сразу же уйдет оттуда.

«Ньюкасл» может сыграть жестко и заставить его выполнить свои контрактные обязательства, но они будут терять деньги месяц за месяцем, к тому же им понадобится игрок на замену, который действительно захочет играть за «Ньюкасл».

Я бы уволил агента, если бы получил такой совет, потому что в контракте не было пункта «если будешь играть хорошо, то сможешь уйти за x фунтов». По сути он уже пару недель вне игры – что делает агент, чтобы заставить его и клуб согласовать стратегию ухода?

Агенту следует посоветовать игроку не тянуть с запросом на трансфер («ты потеряешь немного денег, но твой новый клуб все компенсирует») и т. д. И любое публичное заявление игрока может быть использовано против него в суде, так что надо посоветовать ему молчать. 

Плохая работа агента, наивный игрок, возможное нарушение обещаний со стороны клуба (на данный момент это чисто предположение). Очередной пример такого, как не следует действовать в лихорадочной ситуации», – написал бывший нападающий «Ливерпуля» и «Астон Виллы». 

«Ньюкасл» о демарше Исака: «У Алекса действующий контракт, и ни один представитель клуба не давал гарантий, что он сможет уйти этим летом»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Стэна Коллимора
logoАлександер Исак
Стэн Коллимор
logoпремьер-лига Англия
logoНьюкасл
