«Ньюкасл» о демарше Исака: «У Алекса действующий контракт, и ни один представитель клуба не давал гарантий, что он сможет уйти этим летом»
Швед объяснил, почему отказался играть за «сорок» и тренироваться с командой. Ранее «Ньюкасл» не продал форварда «Ливерпулю» за 110 млн фунтов и бонусы.
«Мы разочарованы и встревожены сегодняшней публикацией Исака в соцсетях. Наша позиция ясна: у Алекса действующий контракт, и ни один представитель клуба не давал никаких гарантий того, что Алекс сможет покинуть «Ньюкасл» этим летом.
Мы хотим сохранить своих лучших игроков, но мы также понимаем, что у игроков есть свои желания, и мы прислушиваемся к их мнению. Как мы объяснили Алексу и его представителям, при принятии любых решений мы всегда должны учитывать интересы «Ньюкасла», команды и наших болельщиков. И мы четко давали понять, что условия продажи этим летом не были обнародованы. Мы не ожидаем, что эти условия будут выполнены.
Мы гордый футбольный клуб с традициями, которыми можно гордиться, и мы стремимся сохранить атмосферу семьи. Алекс остается частью нашей семьи, и мы будем рады его возвращению, когда он будет готов воссоединиться со своими одноклубниками», — говорится в заявлении «сорок».