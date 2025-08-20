  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Олимпийская чемпионка Иман Хелиф приостановила карьеру. Ее отстраняли от ЧМ из‑за проваленного гендерного теста
5

Олимпийская чемпионка Иман Хелиф приостановила карьеру. Ее отстраняли от ЧМ из‑за проваленного гендерного теста

Олимпийская чемпионка по боксу Иман Хелиф из Алжира приостановила карьеру.

Иман Хелиф выиграла золото Олимпиады-2024 в Париже в весовой категории до 66 кг. В 2023 году Иман отстранили от ЧМ из‑за проваленного гендерного теста.

«Иман ушла из мира бокса. Хелиф провела один бой в Сингапуре, но ей нужно было провести пять поединков, прежде чем подписать профессиональный контракт, этого не произошло из‑за разногласий. Она все бросила, даже не возобновила тренировки», – сказал бывший тренер и менеджер Хелиф Нассер Йесфах.

Тест для выявления пола – новое требование в боксе. Скандальная Иман Хелиф уже отстранена

Роулинг призвала лишить Хелиф золота ОИ. Ранее в сети появились материалы, якобы доказывающие наличие у нее мужского кариотипа

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: nicematin.com
logoИман Хелиф
logoбокс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Отказался сниматься в порно и выбрал бокс. На ЧР выступил чемпион Петербурга из Камеруна
12сегодня, 18:10
Александр Усик: «Итаума – будущее бокса, мне нравится этот парень. Он готов к бою со мной»
11сегодня, 15:48
Никита Цзю победил Лулзима Исмаили техническим нокаутом в первом раунде
2сегодня, 12:50
Главные новости
Хулио Сезара Чавеса-младшего депортировали в Мексику. В родной стране его арестовали
сегодня, 18:11
Джейк Пол и Джервонта Дэвис проведут выставочный бой 16 ноября
1сегодня, 16:12
Артур Бетербиев: «Сторона Бивола сделала все, чтобы третий бой не состоялся»
9сегодня, 16:07
Александр Усик: «Итаума – будущее бокса, мне нравится этот парень. Он готов к бою со мной»
11сегодня, 15:48
Рамзан Кадыров встретил Хамзата Чимаева в аэропорту Грозного и подарил ему Maybach
25сегодня, 14:49
Шара Буллет: «Хочу провести еще больше 10 боев в UFC, хочу реванш с Пейджем»
2сегодня, 13:52
Дейвисон Фигейредо подерется с Монтелом Джексоном 12 октября в Рио
1сегодня, 13:17
Белал Мухаммад: «Если увидите Усмана, скажите, что я ищу его»
6сегодня, 13:00
Никита Цзю победил Лулзима Исмаили техническим нокаутом в первом раунде
2сегодня, 12:50
Арман Царукян: «В UFC сказали, что, может быть, организуют мне бой с кем-нибудь в Абу-Даби или в Катаре»
12сегодня, 11:22
Ко всем новостям
Последние новости
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14