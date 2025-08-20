Олимпийская чемпионка Иман Хелиф приостановила карьеру. Ее отстраняли от ЧМ из‑за проваленного гендерного теста

Олимпийская чемпионка по боксу Иман Хелиф из Алжира приостановила карьеру.

Иман Хелиф выиграла золото Олимпиады-2024 в Париже в весовой категории до 66 кг. В 2023 году Иман отстранили от ЧМ из‑за проваленного гендерного теста.

«Иман ушла из мира бокса. Хелиф провела один бой в Сингапуре, но ей нужно было провести пять поединков, прежде чем подписать профессиональный контракт, этого не произошло из‑за разногласий. Она все бросила, даже не возобновила тренировки», – сказал бывший тренер и менеджер Хелиф Нассер Йесфах.

