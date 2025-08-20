  • Спортс
  • КДК оштрафовал Талалаева на 50 тысяч рублей за неприличный жест во время матча с «Локомотивом»: «Он сказал, что стряхивал крошку после падения на искусственный газон»
КДК оштрафовал Талалаева на 50 тысяч рублей за неприличный жест во время матча с «Локомотивом»: «Он сказал, что стряхивал крошку после падения на искусственный газон»

Андрей Талалаев оштрафован за неприличный жест в игре с «Локомотивом».

В субботу «Балтика» и «Локомотив» сыграли вничью (1:1) в матче 5-го тура Мир РПЛ.

После матча в сети появилось видео с оскорбительным жестом главного тренера калининградцев Андрея Талалаева в сторону скамейки запасных соперника. По ходу игры специалист ударил ладонью по кулаку.

«Мы получили заявление от «Локомотива». Там было указано, что Талалаев продемонстрировал оскорбительный жест в отношении тренерского штаба «Локомотива» и всех, кто находился в технической зоне «Локомотива».

Я спросил, когда именно клуб принял решение обращаться в КДК РФС. «Локомотив» ответил, что письмо было направлено во второй половине дня понедельника. Мы поинтересовались, кто из сотрудников клуба видел этот оскорбительный жест Талалаева, на что мы не получили ответа. Далее мы задали вопрос: «Почему вы считаете, что этот жест был в сторону сотрудников «Локомотива»?» Ответа также не последовало.

Талалаев сказал, что он стряхивал крошку после падения на искусственный газон. Но был виден явный жест. Андрей Талалаев объяснил это своей эмоциональностью. Мы не установили адресность данного жеста. От «Локомотива» не последовало ответов, Талалаев объяснил его эмоциональностью.

Поскольку у данного жеста нет адресности, КДК РФС принял решение оштрафовать Талалаева на 50 тысяч рублей», – сказал глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц

Фото: скриншот трансляции

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
