  • Сбежавший экс-игрок «Шахтера» Роспутько заявлен за «Чайку» на сайте Первой лиги. У него указано гражданство РФ
Сбежавший экс-игрок «Шахтера» Роспутько заявлен за «Чайку» на сайте Первой лиги. У него указано гражданство РФ

Сбежавший с Украины Александр Роспутько заявлен за «Чайку».

Профиль 21-летнего футболиста появился на сайте Первой Лиги. В нем указано, что Роспутько является гражданином РФ.

Согласно информации с сайта, игрок был заявлен 11 августа, однако известно об этом стало сейчас. «Чайка» официально не объявляла о подписании контракта с Роспутько.

Напомним, в октябре 2023 года Роспутько не вернулся с командой «Шахтера» U19 в Украину после матча 2-го группового этапа Юношеской лиги УЕФА против «Антверпена» (2:1). Он не появился в аэропорту, ограничил доступ в социальных сетях и перестал отвечать на телефонные звонки. «Шахтер» расторг с ним контракт.

Отец сбежавшего игрока «Шахтера» Роспутько: «В России Саше будет безопасней. Он подаст документы на паспорт»

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
