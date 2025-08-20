Сбежавший экс-игрок «Шахтера» Роспутько заявлен за «Чайку» на сайте Первой лиги. У него указано гражданство РФ
Сбежавший с Украины Александр Роспутько заявлен за «Чайку».
Профиль 21-летнего футболиста появился на сайте Первой Лиги. В нем указано, что Роспутько является гражданином РФ.
Согласно информации с сайта, игрок был заявлен 11 августа, однако известно об этом стало сейчас. «Чайка» официально не объявляла о подписании контракта с Роспутько.
Напомним, в октябре 2023 года Роспутько не вернулся с командой «Шахтера» U19 в Украину после матча 2-го группового этапа Юношеской лиги УЕФА против «Антверпена» (2:1). Он не появился в аэропорту, ограничил доступ в социальных сетях и перестал отвечать на телефонные звонки. «Шахтер» расторг с ним контракт.
Отец сбежавшего игрока «Шахтера» Роспутько: «В России Саше будет безопасней. Он подаст документы на паспорт»
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
