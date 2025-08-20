Агент Кузнецова: «С клубами КХЛ не общаемся принципиально. Вероятность, что Евгений продолжит карьеру в НХЛ – 90%»

Агент Евгения Кузнецова оценил ход переговоров с клубами НХЛ.

Сейчас 33-летний нападающий находится без профессионального контракта.

– Мы ведем переговоры с рядом команд, пока без конкретики.

– Поступало ли предложение от «Шанхай Дрэгонс»?

– Нет, они с нами не связывались, да и мы принципиально не общаемся с клубами КХЛ. Вероятность, что Евгений продолжит карьеру в НХЛ сейчас 90%.

Обо всем должно быть официально известно до начала тренировочного лагеря – мы ограничены только такими сроками, – сказал агент игрока Шуми Бабаев .

Кузнецов набрал 2+1 в матче любительской лиги в Вашингтоне. У форварда 11 очков за 3 игры в турнире