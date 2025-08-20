Илья Самошников: «Язык не поворачивается назвать футбол работой. Два часа в день на поле воспринимаю как удовольствие»

Илья Самошников не считает футбол работой.

– Ты говорил, что и футбол для тебя не работа, а увлечение .

– Никогда не называл футбол работой. Даже язык не поворачивался.

Два часа в день на поле воспринимаю как удовольствие. И от футбола не устаю, – сказал защитник «Спартака ».