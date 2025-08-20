Илья Самошников: «Язык не поворачивается назвать футбол работой. Два часа в день на поле воспринимаю как удовольствие»
Илья Самошников не считает футбол работой.
– Ты говорил, что и футбол для тебя не работа, а увлечение.
– Никогда не называл футбол работой. Даже язык не поворачивался.
Два часа в день на поле воспринимаю как удовольствие. И от футбола не устаю, – сказал защитник «Спартака».
Увольнять ли Семака?6336 голосов
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Спартака»
