Волевая победа «Зенита», 3:0 «Краснодара», «Ливерпуль» берет форварда за 95 млн евро, титул Бублика и другие новости

1. «Зенит» нервно стартовал в Мир РПЛ : «Ростов» забил после ошибки вратаря Латышонка в середине первого тайма, но команда Семака перевернула игру после перерыва – отличились Матео Кассьерра и Андрей Мостовой (с пенальти). Судья еще отменил красивый гол Гонду из-за офсайда Энрике, хотя есть мнение бывшего арбитра, что мяч стоило засчитать . В итоге в Петербурге – 2:1 .

Чемпион России «Краснодар» стартовал с разгромной победы над «Пари НН» (3:0) в Казани, Александров забил в свои ворота, у Сперцяна гол и ассист. «Ахмат» в Грозном проиграл «Рубину» (0:2).

2. Винисиус Жуниор хочет получать 20 млн евро в год чистыми , но «Реал» не желает платить бразильцу больше, чем Килиану Мбаппе. Переговоры возобновятся в 2026 году, а саудовцы отозвали предложение на 1 миллиард евро.

3. Юго Экитике переходит в «Ливерпуль» за 95 млн евро с учетом бонусов . Форвард «Айнтрахта» подпишет 6-летний контракт с новым клубом.

4. Бельгиец Тим Велленс выиграл пятнадцатый этап веломногодневки «Тур де Франс», Виктор Кампенартс – 2-й, Жюлиан Алафилипп – 3-й, Александр Власов – 6-й, Тадей Погачар – 33-й.

5. Александр Бублик из Казахстана обыграл Хуана Мануэля Серундоло в финале в Гштааде и взял первый в карьере титул на грунте. Янник Синнер, Новак Джокович и Джек Дрэйпер пропустят ATP 1000 в Торонто. Карлос Алькарас, кажется, тоже, снялся с «Мастерса».

6. Российский пловец Александр Степанов победил в заплыве на 1500 м вольным стилем на Универсиаде, которая проходит в Германии.

7. Футболистка сборной Англии Джесс Картер пожаловалась на расистские оскорбления и отказалась от использования соцсетей. Футбольная ассоциация Англии обратилась в полицию, защитницу поддержали британский премьер Кир Стармер, глава ФИФА Джанни Инфантино и ее клуб «Готэм»: «Дискриминации в футболе не место». Ее партнер по команде Люси Бронз заявила : «Каждый темнокожий игрок сборной подвергался расизму. Люди должны нести ответственность за оскорбления в сети». Сборная Англии не будет преклонять колено на матче с Италией в полуфинале чемпионата Европы: «Для борьбы с расизмом нам и футболу нужно найти другой способ».

8. Китайские синхронистки выиграли золото в командном турнире на ЧМ по водным видам спорта в Сингапуре, Япония – 2-я, Испания – 3-я, Беларусь – 8-я.

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Шнякин о концерте Linkin Park в 2011-м: «Презентация «Трансформеров», звездные актеры, всемирно известная группа в Москве. Сейчас это кажется иллюзией, небылицей, мифом. А ведь было »

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Бабаев о Ткачеве: «Первый раз вижу, чтобы лидера команды с долгосрочным контрактом выгнали за 10 дней до сборов . Зачем вы даете такой контракт?»

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