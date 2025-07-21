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  • Волевая победа «Зенита», 3:0 «Краснодара», «Ливерпуль» берет форварда за 95 млн евро, титул Бублика и другие новости
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Волевая победа «Зенита», 3:0 «Краснодара», «Ливерпуль» берет форварда за 95 млн евро, титул Бублика и другие новости

1. «Зенит» нервно стартовал в Мир РПЛ: «Ростов» забил после ошибки вратаря Латышонка в середине первого тайма, но команда Семака перевернула игру после перерыва – отличились Матео Кассьерра и Андрей Мостовой (с пенальти). Судья еще отменил красивый гол Гонду из-за офсайда Энрике, хотя есть мнение бывшего арбитра, что мяч стоило засчитать. В итоге в Петербурге – 2:1.

Чемпион России «Краснодар» стартовал с разгромной победы над «Пари НН» (3:0) в Казани, Александров забил в свои ворота, у Сперцяна гол и ассист. «Ахмат» в Грозном проиграл «Рубину» (0:2).

2. Винисиус Жуниор хочет получать 20 млн евро в год чистыми, но «Реал» не желает платить бразильцу больше, чем Килиану Мбаппе. Переговоры возобновятся в 2026 году, а саудовцы отозвали предложение на 1 миллиард евро.

3. Юго Экитике переходит в «Ливерпуль» за 95 млн евро с учетом бонусов. Форвард «Айнтрахта» подпишет 6-летний контракт с новым клубом.

4. Бельгиец Тим Велленс выиграл пятнадцатый этап веломногодневки «Тур де Франс», Виктор Кампенартс – 2-й, Жюлиан Алафилипп – 3-й, Александр Власов – 6-й, Тадей Погачар – 33-й.

5. Александр Бублик из Казахстана обыграл Хуана Мануэля Серундоло в финале в Гштааде и взял первый в карьере титул на грунте. Янник Синнер, Новак Джокович и Джек Дрэйпер пропустят ATP 1000 в Торонто. Карлос Алькарас, кажется, тоже, снялся с «Мастерса».

6. Российский пловец Александр Степанов победил в заплыве на 1500 м вольным стилем на Универсиаде, которая проходит в Германии.

7. Футболистка сборной Англии Джесс Картер пожаловалась на расистские оскорбления и отказалась от использования соцсетей. Футбольная ассоциация Англии обратилась в полицию, защитницу поддержали британский премьер Кир Стармер, глава ФИФА Джанни Инфантино и ее клуб «Готэм»: «Дискриминации в футболе не место». Ее партнер по команде Люси Бронз заявила: «Каждый темнокожий игрок сборной подвергался расизму. Люди должны нести ответственность за оскорбления в сети». Сборная Англии не будет преклонять колено на матче с Италией в полуфинале чемпионата Европы: «Для борьбы с расизмом нам и футболу нужно найти другой способ».

8. Китайские синхронистки выиграли золото в командном турнире на ЧМ по водным видам спорта в Сингапуре, Япония – 2-я, Испания – 3-я, Беларусь – 8-я.

Цитаты дня:

«Зенит» запустил «сезонную кампанию» «Гроза и молнии»: «Гроза родилась над Петербургом и надвигается на футбольную Россию. Мы пойдем путем бьющих током атак и громоподобных побед»

Шнякин о концерте Linkin Park в 2011-м: «Презентация «Трансформеров», звездные актеры, всемирно известная группа в Москве. Сейчас это кажется иллюзией, небылицей, мифом. А ведь было»

Фигурист Гачинский о шоу в Северной Корее: «Интернета там нет, даже в гостинице, но мы не скучали. Ездили по экскурсиям – например, возлагать цветы их лидеру»

Бабаев о Ткачеве: «Первый раз вижу, чтобы лидера команды с долгосрочным контрактом выгнали за 10 дней до сборов. Зачем вы даете такой контракт?»

Кирсан Илюмжинов: «Обидно, что наши шахматисты без флага, гимна, как сироты. Стыдно за это и как гражданину России, и как экс-президенту ФИДЕ»

Фьюри хочет трилогию с Усиком: «Меня хорошенько трахнули без вазелина, и я принял это как мужик. Сейчас бегу по чертовой дороге»

Кого в АПЛ уволят первым?995 голосов
Даниэль ФаркеНорвич Сити
Режис Ле БриСандерленд
Кит ЭндрюсБрентфорд
Скотт ПаркерБернли
Рубен АморимМанчестер Юнайтед
Кто-то другойПеп Гвардиола
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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