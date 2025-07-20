Лапочкин считает гол Гонду «Ростову» чистым: «Ятимов сам поскользнулся, техническая ошибка вратаря. Луис Энрике ему не мешал»

Сергей Лапочкин полагает, что гол Лусиано Гонду «Ростову» следовало засчитать.

На 85-й минуте полузащитник «Зенита » Педро дос Сантос на правом фланге выполнил продольный заброс на Луиса Энрике Андре . Голкипер «Ростова » Рустам Ятимов покинул ворота и сыграл головой за пределами штрафной. Энрике догнал мяч у края штрафной, когда Ятимов уже вернулся к воротам, и отдал передачу Гонду , который и нанес удар.

Главный арбитр Рафаэль Шафеев после подсказки ВАР отправился к монитору, чтобы проверить эпизод. Судья был намерен определить, не перевело ли касание Ятимова атаку в другую стадию, а также изучить ситуацию на предмет положения вне игры. В итоге гол не был засчитан из-за офсайда.

«По линиям мы видим, что Энрике находился в офсайде. По офсайдным линиям мы это видим. А дальше у всех вопрос: почему судья пошел смотреть повтор, когда речь идет об офсайде?

Тут ситуация такая, что надо было по трактовке определять. А трактовка уже определяется около монитора.

Два момента. Первое: мешает ли Луис Энрике вратарю? Второе: играет ли вратарь контролируемо в мяч? Мне кажется, что Луис Энрике даже чуть притормаживает и Ятимов ошибается, сам поскальзывается. Нападающий ему не мешал. Понятно, что это очень спорно, но мне кажется, что это был чистый гол.

Мое личное мнение, что Ятимов играл контролируемо. Между ним и игроком было приличное расстояние. Мне кажется, что эта техническая ошибка вратаря», – сказал экс-судья.