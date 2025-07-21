Защитница Англии Бронз о расизме в адрес Картер: «Каждый темнокожий игрок сборной подвергался расизму. Люди должны нести ответственность за оскорбления в сети»

Люси Бронз отреагировала на расистские оскорбления в адрес Джесс Картер.

Защитница сборной Англии подверглась оскорблениям на расовой почве в соцсетях во время женского чемпионата Европы .

«Думаю, мы все знаем, что каждый темнокожий игрок, выступавший за сборную Англии, вероятно, подвергался расистским оскорблениям. Это печальный факт.

Люди должны нести ответственность за свои действия, будь то оскорбления, высказанные в лицо или онлайн. Оскорбления и расизм недопустимы», – сказала защитница сборной Англии и «Челси» в интервью Sky Sports.

Бронз также отметила, что после случившегося в команде царили «гнев» и «печаль».

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