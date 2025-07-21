Защитница Англии Бронз о расизме в адрес Картер: «Каждый темнокожий игрок сборной подвергался расизму. Люди должны нести ответственность за оскорбления в сети»
Люси Бронз отреагировала на расистские оскорбления в адрес Джесс Картер.
Защитница сборной Англии подверглась оскорблениям на расовой почве в соцсетях во время женского чемпионата Европы.
«Думаю, мы все знаем, что каждый темнокожий игрок, выступавший за сборную Англии, вероятно, подвергался расистским оскорблениям. Это печальный факт.
Люди должны нести ответственность за свои действия, будь то оскорбления, высказанные в лицо или онлайн. Оскорбления и расизм недопустимы», – сказала защитница сборной Англии и «Челси» в интервью Sky Sports.
Бронз также отметила, что после случившегося в команде царили «гнев» и «печаль».
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sky Sports
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