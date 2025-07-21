Женская сборная Англии не будет преклонять колено на матче с Италией после оскорблений в адрес Картер: «Для борьбы с расизмом нам и футболу нужно найти другой способ»

Женская сборная Англии не будет преклонять колено на матче Евро-2025 с Италией.

Ранее защитница национальной команды Джесс Картер пожаловалась на расистские оскорбления в соцсетях.

До сих пор женская сборная Англии преклоняла колено перед всеми своими играми, но во вторник откажется от этого жеста. Команда сыграет с Италией в полуфинале женского чемпионата Европы.

Преклонение колена – это антирасистский жест, символ протеста против систематического расизма и жестокости полиции по отношению к чернокожим. Он получил распространение в футболе в 2020 году после убийства Джорджа Флойда, безоружного чернокожего мужчины, белым полицейским в США в мае того же года.

«Очевидно, что нам и футболу нужно найти другой способ борьбы с расизмом. Никто не должен терпеть подобные отвратительные оскорбления, будь то в футболе или в любой другой сфере жизни.

Те, кто стоит за этой онлайн-травлей, должны быть привлечены к ответственности», – говорится в заявлении женской сборной Англии.

Решение было принято командой в субботу вечером, сообщила защитница «Челси» Люси Бронз журналистам.

«Ощущаем ли мы как коллектив, что это послание сильно, как раньше? Действительно ли оно задевает за живое? Потому что такое ощущение, что это не так, если подобные вещи все еще происходят с нашими игроками на крупнейших в их жизни турнирах.

Необходимо больше делать в футболе и обществе. Лично я не понимаю, что сейчас будет правильным», – сказала Бронз.

Защитница Англии Бронз о расизме в адрес Картер: «Каждый темнокожий игрок сборной подвергался расистским оскорблениям. Люди должны нести ответственность за оскорбления в сети»