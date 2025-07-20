Шнякин о концерте Linkin Park в 2011-м: «Презентация «Трансформеров», звездные актеры, всемирно известная группа в Москве. Сейчас это кажется иллюзией, небылицей, мифом. А ведь было»

Дмитрий Шнякин вспомнил о концерте Linkin Park в Москве 14 лет назад.

«Сегодня 8 лет со дня смерти Честера Беннингтона. Вы знаете о моем отношении к легенде, к группе, к их вкладу в музыку и нашу с вами жизнь.

В общем, просто напомню о концерте Linkin Park на Красной площади в 2011-м (один из четырех, на которых я был). Васильевский спуск, лето, презентация фильма «Трансформеры», звездные актеры в Москве, всемирно известная группа в Москве. Сейчас это кажется иллюзией, небылицей, мифом. А ведь было.

Тяжелейшая для вокалиста Given Up. Те самые 17 секунд (пусть с паузой) скрима Честера. Как же тебя не хватает! 💔» – написал комментатор и ведущий «Матч ТВ » в своем телеграм-канале.