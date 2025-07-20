Матч окончен
«Зенит» обыграл «Ростов» – 2:1! Мостовой с пенальти забил победный гол на 79-й, мяч Гонду отменили
«Зенит» дома одержал волевую победу над «Ростовом» (2:1) в 1-м туре Мир РПЛ.
Спортс’‘ проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
Команды играли в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».
На 22-й минуте счет открыл полузащитник гостей Иван Комаров. На 67-й забил форвард хозяев Матео Кассьерра.
На 79-й полузащитник Андрей Мостовой реализовал пенальти, назначенный за фол вратаря Рустама Ятимова на Луисе Энрике.
На 83-й минуте Лусиано Гонду забил третий гол петербуржцев, но из-за офсайда Энрике в начальной стадии атаки судья отменил взятие ворот.
Премьер-лига. 1 тур
20 июля 15:00, Стадион Санкт-Петербург
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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