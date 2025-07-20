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  • «Зенит» обыграл «Ростов» – 2:1! Мостовой с пенальти забил победный гол на 79-й, мяч Гонду отменили
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«Зенит» обыграл «Ростов» – 2:1! Мостовой с пенальти забил победный гол на 79-й, мяч Гонду отменили

«Зенит» дома одержал волевую победу над «Ростовом» (2:1) в 1-м туре Мир РПЛ.

Спортс’‘ проводил текстовую онлайн-трансляцию матча. 

Команды играли в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». 

На 22-й минуте счет открыл полузащитник гостей Иван Комаров. На 67-й забил форвард хозяев Матео Кассьерра.

На 79-й полузащитник Андрей Мостовой реализовал пенальти, назначенный за фол вратаря Рустама Ятимова на Луисе Энрике.

На 83-й минуте Лусиано Гонду забил третий гол петербуржцев, но из-за офсайда Энрике в начальной стадии атаки судья отменил взятие ворот. 

Премьер-лига. 1 тур
20 июля 15:00, Стадион Санкт-Петербург
Зенит
Завершен
2 - 1
Ростов
Матч окончен
Латышонок
90’
+5’
Нино
90’
+3’
88’
Вахания   Тарасов
88’
Роналдо   Шамонин
80’
Голенков   Сулейманов
80’
Комаров   Мохеби
Глушенков   Гонду
79’
  Мостовой
79’
77’
Ятимов
74’
Щетинин   Миронов
Мантуан   Мостовой
68’
Кассьерра   Соболев
68’
  Кассьерра
67’
56’
Прохин
Глушенков
46’
Эракович   Дркушич
46’
Вега   Жерсон
46’
2тайм
Перерыв
36’
Лангович
22’
  Комаров
10’
Голенков
Зенит
Латышонок, Вега, Нино, Эракович, Мантуан, Дуглас Сантос, Барриос, Педро, Глушенков, Луис Энрике, Кассьерра
Запасные: Глушенков, Кассьерра, Михайлов, Шилов, Алип, Эракович, Адамов, Горшков, Вега, Мантуан, Кержаков, Адамов
1тайм
Ростов:
Ятимов, Вахания, Чистяков, Мелехин, Лангович, Кучаев, Прохин, Щетинин, Комаров, Голенков, Роналдо
Запасные: Голенков, Одоевский, Азнауров, Вахания, Шанталий, Комаров, Байрамян, Щетинин, Роналдо, Семенчук, Аджаса, Жбанов
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
logoРостов
logoпремьер-лига Россия
онлайны
logoЗенит
logoГазпром Арена (Крестовский)
logoИван Комаров
logoМатео Кассьерра
logoАндрей Мостовой
logoРустам Ятимов
logoЛуис Энрике Андре
logoЛусиано Гонду
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