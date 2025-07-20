🥇 Универсиада-2025. Плавание. Александр Степанов выиграл золото на 1500 м вольным стилем

Александр Степанов победил в заплыве на 1500 м вольным стилем на Универсиаде.

Соревнования проходят в Германии. Универсиада-2025 Плавание Берлин, Германия Мужчины 1500 м, вольный стиль 1. Александр Степанов (Россия) – 14.55,98 2. Иван Джованнони (Италия) – 0,12 3. Давиде Марчелло (Италия) – 10,97