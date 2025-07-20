🥇 Универсиада-2025. Плавание. Александр Степанов выиграл золото на 1500 м вольным стилем
Александр Степанов победил в заплыве на 1500 м вольным стилем на Универсиаде.
Соревнования проходят в Германии.
Универсиада-2025
Плавание
Берлин, Германия
Мужчины
1500 м, вольный стиль
1. Александр Степанов (Россия) – 14.55,98
2. Иван Джованнони (Италия) – 0,12
3. Давиде Марчелло (Италия) – 10,97
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости