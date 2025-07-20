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🥇 Универсиада-2025. Плавание. Александр Степанов выиграл золото на 1500 м вольным стилем

Александр Степанов победил в заплыве на 1500 м вольным стилем на Универсиаде.

Соревнования проходят в Германии.

Универсиада-2025

Плавание

Берлин, Германия

Мужчины

1500 м, вольный стиль

1. Александр Степанов (Россия) – 14.55,98

2. Иван Джованнони (Италия) – 0,12

3. Давиде Марчелло (Италия) – 10,97

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
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