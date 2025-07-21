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Защитница сборной Англии Картер из-за расизма отказалась от соцсетей. FA обратилась в полицию, футболистку поддержали Стармер, Инфантино и «Готэм»: «Дискриминации в футболе не место»

Футболистка Джесс Картер пожаловалась на оскорбления в соцсетях.

«С самого начала турнира я столкнулась с большим количеством расистских оскорблений. Я считаю, что каждый болельщик имеет право на свое мнение о выступлениях и результатах, но я не согласна и не считаю нормальными нападки на внешность или расу человека», – написала защитница сборной Англии и отметила, что пока отказывается от использования соцсетей, чтобы защитить себя и сконцентрироваться на команде.

«Надеюсь, мое публичное заявление заставит тех, кто пишет эти оскорбления, подумать в следующий раз дважды, чтобы другим не пришлось с подобным сталкиваться», – подчеркнула Картер.

Руководство Футбольной ассоциации Англии осудило «отвратительные оскорбления» в адрес Картер и обратилось в британскую полицию: «Правоохранительные органы на связи с соответствующей социальной платформой, и мы работаем с полицией, чтобы виновные в этом преступлении на почве ненависти были привлечены к ответственности».

Ситуацию прокомментировал премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

«Расизму нет места ни в футболе, ни в где-либо еще в обществе. Я поддерживаю Джесс, «львиц» и всех игроков, которые пострадали от расизма на поле и за его пределами», – написал политик.

Сожаления по этому поводу также выразил президент ФИФА Джанни Инфантино. В опубликованном от его лица заявлении отмечается, что организация поддерживает всех, кто столкнулся с оскорблениями на почве расизма, и говорится, что ни один футболист «не должен становиться объектом дискриминации».

Футбольный клуб «Готэм», который представляет Картер, в своем сообщении отметил: «Мы глубоко опечалены и возмущены расистскими оскорблениями в адрес Джесс Картер. Джесс не только футболистка мирового уровня, но и пример для подражания, лидер и ценный член нашей семьи. В «Готэме» мы верим в культуру взаимного уважения и по-прежнему стремимся создать такое сообщество, в котором каждый чувствует себя в безопасности, чувствует, что его уважают и ценят».

Джесс Картер – уроженка английского города Уорик. Ее мать – британка, отец – афроамериканец.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sky News
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