«Атлетико» вылетел с КЧМ, «Локомотив» рассматривает Ротенберга, АКМ может заменить «Витязь» в КХЛ, «Спартак» предложил 400 млн рублей за Сергеева, Беллингем пропустит 3-4 месяца и другие новости

1. «ПСЖ» выиграл группу В на клубном ЧМ, победив «Сиэтл», «Ботафого» стал 2-м, несмотря на поражение от «Атлетико». А вот команда Диего Симеоне не вышла в 1/8 финала, заняв 3-е место.

В группе А «Интер Майами» сыграл вничью с «Палмейрасом» (2:2) и встретится с парижанами в 1/8 финала – Лионель Месси сыграет против бывшего клуба. «Порту» сыграл вничью с «Аль-Ахли» (4:4), хотя 4 раза уступал в счете . Португальцы не одержали ни одной победы на турнире и остались третьими в группе.

2. Роман Ротенберг – в числе кандидатов на пост в «Локомотиве». Экс-тренер СКА также займется развитием молодежи в клубной вертикали в случае назначения.

3. Густаво Кабраль объяснил инцидент с Антонио Рюдигером: защитник «Пачуки» сказал, что не оскорблял игрока «Реала» на расовой почве, а назвал его «сраным трусом» .

4. «Витязь» покинет КХЛ. Роман Ротенберг вел переговоры с «Уралкалием», но компания отказалась спонсировать клуб, пишет «Mash на спорте». Место «Витязя» может занять АКМ, лига обсуждает это с руководством Тульской области.

5. Джуд Беллингем пропустит 3-4 месяца из-за операции на плече после КЧМ.

6. «Спартак» предложил 400 млн рублей за Ивана Сергеева, «Динамо» – 300 млн. Красно-белые откажутся от Заболотного, если договорятся с «Крыльями».

7. Сын Станислава Черчесова станет спортивным директором «Крыльев Советов», пишет инсайдер Иван Карпов.

8. «Зенит» начнет работать с Jogel – поставщиком формы для сборной России и «Спартака». Новую экипировку выпустят в июле, пишет «СБГ Телега».

9. «Анахайм» обменял Тревора Зеграса в «Филадельфию» на Пелинга, выбор во 2-м раунде драфта-2025 и 4-м раунде в 2026-м.

10. Разыгрывающему «Индианы»Тайризу Халибертону подтвердили разрыв правого ахиллова сухожилия в 7-м матче финальной серии НБА. Он провел всего 7 минут на площадке.

11. Netflix ничего не изменит в фильме про Винисиуса – там добавили субтитры «обезьяна» к видео, где фанаты кричали «дурак». «Валенсия» рассматривает обращение в суд.

12. Женская сборная Швейцарии, которая выступит на Евро, проиграла мужской команде «Люцерна» U15 – 1:7. Результат должен был остаться в тайне, но его сообщили в соцсетях клуба.

13. Кирсти Ковентри вступила в должность президента МОК.

14. «Динамо» требует от РФС 50 000 рублей за раскрытие информации о лицензировании, пишет «РБ Спорт». Митрофанов рассказал, что клуб «несколько лет не мог предоставить контракт на стадион».

Цитаты дня.

Беллингем про КЧМ в США: «Качество полей не очень хорошее – коленям тяжело, мяч не держится, не отскакивает . Надеюсь, перед ЧМ на это обратят внимание»

Лопырева о ЧМ-2018: «Наш чемпионат мира – до сих пор номер один . Говорю это не только потому, что я россиянка. Знаю изнутри, насколько четко было все организовано»

Гладышев о поведении Лички: «Полный ###### – разносит столы, кидает бутылки . Играли против «Спартака» – пришел в раздевалку и жестко меня разнес, я потом месяца три не играл еще»

Губернатор Московской области: «Химки» никуда не исчезли. Появится инвестор, а инфраструктура есть – все будет хорошо. Не драматизируйте »

Канчельскис об Аршавине: «Он не самый талантливый, не реализовал потенциал полностью . В РФ было много талантов – Шалимов, Мостовой, Аленичев, Радимов, Карпин, Жирков, Акинфеев»

Педро отдал бы «Золотой мяч» Педри: «Он лучший в мире на своей позиции»