«Зенит» начнет работать с Jogel – поставщиком формы для сборной России и «Спартака». Новую экипировку выпустят в июле («СБГ Телега»)
У «Зенита» сменится поставщик экипировки.
Как сообщает «СБГ Телега», петербуржцы начнут работать с российским производителем спортивных товаров Jogel.
Эта компания уже обеспечивает формой сборную России и «Спартак».
Отмечается, что новая экипировка будет выпущена в июле.
В последние годы «Зенит» сотрудничал с Kelme и Joma, до этого – с Nike.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «СБГ Телега»
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