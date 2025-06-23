«Зенит» начнет работать с Jogel – поставщиком формы для сборной России и «Спартака». Новую экипировку выпустят в июле («СБГ Телега»)

У «Зенита» сменится поставщик экипировки.

Как сообщает «СБГ Телега», петербуржцы начнут работать с российским производителем спортивных товаров Jogel .

Эта компания уже обеспечивает формой сборную России и «Спартак ».

Отмечается, что новая экипировка будет выпущена в июле.

В последние годы «Зенит » сотрудничал с Kelme и Joma, до этого – с Nike.