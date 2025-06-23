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АКМ может занять место «Витязя» в КХЛ. Лига обсуждает это с руководством Тульской области («Mash на спорте»)

АКМ может занять место «Витязя» в КХЛ.

По информации «Mash на спорте», лига обсуждает такой вариант с руководством Тульской области.

Ранее стало известно, что «Витязь» в ближайшее время будет расформирован из-за отсутствия финансирования.

АКМ планировал войти в КХЛ со следующего сезона, однако домашняя арена клуба не соответствует требованиям лиги. Она вмещает 3000 зрителей вместо минимально допустимых по регламенту 5500 человек.

Команда из Тулы заявлена в качестве участника Olimpbet ВХЛ.

«Витязь» все-таки исключают из КХЛ? Что вообще известно

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»
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