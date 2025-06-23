АКМ может занять место «Витязя» в КХЛ. Лига обсуждает это с руководством Тульской области («Mash на спорте»)
АКМ может занять место «Витязя» в КХЛ.
По информации «Mash на спорте», лига обсуждает такой вариант с руководством Тульской области.
Ранее стало известно, что «Витязь» в ближайшее время будет расформирован из-за отсутствия финансирования.
АКМ планировал войти в КХЛ со следующего сезона, однако домашняя арена клуба не соответствует требованиям лиги. Она вмещает 3000 зрителей вместо минимально допустимых по регламенту 5500 человек.
Команда из Тулы заявлена в качестве участника Olimpbet ВХЛ.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»
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