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  • Беллингем про КЧМ в США: «Качество полей не очень хорошее – коленям тяжело, мяч не держится, не отскакивает. Надеюсь, перед ЧМ на это обратят внимание»
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Беллингем про КЧМ в США: «Качество полей не очень хорошее – коленям тяжело, мяч не держится, не отскакивает. Надеюсь, перед ЧМ на это обратят внимание»

Джуд Беллингем посетовал на футбольные поля в США.

В Америке проходит клубный чемпионат мира, в котором принимает участие «Реал». В 2026 году в США, Канаде и Мексике пройдет чемпионат мира.

«Качество полей не очень хорошее. Для коленей это тяжело. Мяч не держится, не отскакивает. 

Надеюсь, кто-то обратит на это внимание [перед ЧМ] в следующем году», – сказал полузащитник «Реала» Джуд Беллингем.

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Daily Mail
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