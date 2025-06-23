Беллингем про КЧМ в США: «Качество полей не очень хорошее – коленям тяжело, мяч не держится, не отскакивает. Надеюсь, перед ЧМ на это обратят внимание»

Джуд Беллингем посетовал на футбольные поля в США.

В Америке проходит клубный чемпионат мира, в котором принимает участие «Реал». В 2026 году в США, Канаде и Мексике пройдет чемпионат мира.

«Качество полей не очень хорошее. Для коленей это тяжело. Мяч не держится, не отскакивает.

Надеюсь, кто-то обратит на это внимание [перед ЧМ] в следующем году», – сказал полузащитник «Реала » Джуд Беллингем .