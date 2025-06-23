«Анахайм» обменял Зеграса в «Филадельфию» на Пелинга, выбор во 2-м раунде драфта-2025 и 4-м раунде в 2026-м
Тревор Зеграс перешел в «Филадельфию» из «Анахайма» в результате обмена.
Генеральный менеджер «Флайерс» Даниэль Бриэр объявил о приобретении 24-летнего нападающего.
В обмен «Дакс» получили нападающего Райана Пелинга, выбор во 2-м раунде драфта-2025 (45-й пик), а также выбор в четвертом раунде драфта-2026.
В прошедшем сезоне Зеграс набрал 32 (12+20) очка в 57 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Филадельфии»
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