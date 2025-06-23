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  • «Анахайм» обменял Зеграса в «Филадельфию» на Пелинга, выбор во 2-м раунде драфта-2025 и 4-м раунде в 2026-м
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«Анахайм» обменял Зеграса в «Филадельфию» на Пелинга, выбор во 2-м раунде драфта-2025 и 4-м раунде в 2026-м

Тревор Зеграс перешел в «Филадельфию» из «Анахайма» в результате обмена.

Генеральный менеджер «Флайерс» Даниэль Бриэр объявил о приобретении 24-летнего нападающего.

В обмен «Дакс» получили нападающего Райана Пелинга, выбор во 2-м раунде драфта-2025 (45-й пик), а также выбор в четвертом раунде драфта-2026. 

В прошедшем сезоне Зеграс набрал 32 (12+20) очка в 57 матчах регулярного чемпионата НХЛ

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Филадельфии»
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