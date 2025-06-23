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Беллингем пропустит 3-4 месяца из-за операции на плече после КЧМ (Альберто Перейра)

Джуд Беллингем пропустит несколько месяцев из-за операции на плече.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Реала» испытывает проблемы с плечом с ноября 2023 года.

Футболиста прооперируют после окончания клубного чемпионата мира. Турнир, проходящий в США, завершится 13 июля.

По данным журналиста Onda Cero Альберто Перейры, англичанин будет восстанавливаться от 3 до 4 месяцев после операции.

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Клуб умретБыть смертным
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Альберто Перейры
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