Беллингем пропустит 3-4 месяца из-за операции на плече после КЧМ (Альберто Перейра)

Джуд Беллингем пропустит несколько месяцев из-за операции на плече.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Реала » испытывает проблемы с плечом с ноября 2023 года.

Футболиста прооперируют после окончания клубного чемпионата мира. Турнир, проходящий в США, завершится 13 июля.

По данным журналиста Onda Cero Альберто Перейры, англичанин будет восстанавливаться от 3 до 4 месяцев после операции.