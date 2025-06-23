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Кирсти Ковентри вступила в должность президента МОК

Кирсти Ковентри вступила в должность президента МОК.

Двукратная олимпийская чемпионка по плаванию из Зимбабве Кирсти Ковентри вступила в должность президента Международного олимпийского комитета (МОК).

Церемония передачи полномочий главы МОК проходит в Олимпийском доме в Лозанне.

На посту президента МОК Ковентри сменила немца Томаса Баха, который руководил организацией с 2013 года.

Ковентри 41 год, она стала 10-м президентом МОК и первой женщиной, возглавившей комитет.

Что нужно знать о новом президенте МОК – Кирсти Ковентри

Неизвестное о Кирсти Ковентри: попала в МОК, когда конкурента сняли из-за... леденцов

Ковентри – новый босс МОК, она ставленница Баха. Что это значит для России?

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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