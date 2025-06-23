Кирсти Ковентри вступила в должность президента МОК.

Двукратная олимпийская чемпионка по плаванию из Зимбабве Кирсти Ковентри вступила в должность президента Международного олимпийского комитета (МОК).

Церемония передачи полномочий главы МОК проходит в Олимпийском доме в Лозанне.

На посту президента МОК Ковентри сменила немца Томаса Баха , который руководил организацией с 2013 года.

Ковентри 41 год, она стала 10-м президентом МОК и первой женщиной, возглавившей комитет.

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