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«Спартак» предложил 400 млн рублей за Сергеева, «Динамо» – 300 млн. Красно-белые откажутся от Заболотного, если договорятся с «Крыльями»

«Спартак» включился в борьбу за подписание Ивана Сергеева.

По информации инсайдера Ивана Карпова, красно-белые предложили за форварда «Крыльев Советов» 400 млн рублей, тогда как «Динамо» готово заплатить лишь 300 млн рублей. Сообщалось, что бело-голубые пока не договорились о трансфере.

Журналист «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев, утверждает, что в случае подписания Сергеева «Спартак» откажется от кандидатуры Антона Заболотного.

Что теперь будет с «Торпедо»?13950 голосов
Оставят в РПЛпремьер-лига Россия
Накажут, скинут в лигу нижеВторая лига Б
Клуб умретБыть смертным
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
logoИван Сергеев
возможные трансферы
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Иван Карпов
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