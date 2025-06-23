«Спартак» предложил 400 млн рублей за Сергеева, «Динамо» – 300 млн. Красно-белые откажутся от Заболотного, если договорятся с «Крыльями»
«Спартак» включился в борьбу за подписание Ивана Сергеева.
По информации инсайдера Ивана Карпова, красно-белые предложили за форварда «Крыльев Советов» 400 млн рублей, тогда как «Динамо» готово заплатить лишь 300 млн рублей. Сообщалось, что бело-голубые пока не договорились о трансфере.
Журналист «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев, утверждает, что в случае подписания Сергеева «Спартак» откажется от кандидатуры Антона Заболотного.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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