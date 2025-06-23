«Спартак» предложил 400 млн рублей за Сергеева, «Динамо» – 300 млн. Красно-белые откажутся от Заболотного, если договорятся с «Крыльями»

«Спартак» включился в борьбу за подписание Ивана Сергеева.

По информации инсайдера Ивана Карпова, красно-белые предложили за форварда «Крыльев Советов » 400 млн рублей, тогда как «Динамо » готово заплатить лишь 300 млн рублей. Сообщалось, что бело-голубые пока не договорились о трансфере.

Журналист «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев, утверждает , что в случае подписания Сергеева «Спартак » откажется от кандидатуры Антона Заболотного.