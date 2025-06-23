Педро отдал бы «Золотой мяч» Педри: «Он лучший в мире на своей позиции»
Педро рассказал, кому бы отдал «Золотой мяч».
«Конечно, я бы поставил Педри на первое место. За ним – Ламин Ямаль. И, возможно, есть и другие кандидаты – Дембеле или Рафинья, но я бы хотел, чтобы Педри победил.
Для нас большая гордость и удовольствие видеть еще одного уроженца Канарских островов в футбольной элите, который демонстрирует примерное поведение и всегда выкладывается на поле. Для меня нет никаких сомнений: он лучший в мире на своей позиции», – сказал бывший нападающий «Барселоны», выступающий за «Лацио», в интервью El Día de Tenerife.
Что теперь будет с «Торпедо»?14684 голоса
Оставят в РПЛ
Накажут, скинут в лигу ниже
Клуб умрет
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Mundo Deportivo
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости