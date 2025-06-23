Педро отдал бы «Золотой мяч» Педри: «Он лучший в мире на своей позиции»

Педро рассказал, кому бы отдал «Золотой мяч».

«Конечно, я бы поставил Педри на первое место. За ним – Ламин Ямаль . И, возможно, есть и другие кандидаты – Дембеле или Рафинья , но я бы хотел, чтобы Педри победил.

Для нас большая гордость и удовольствие видеть еще одного уроженца Канарских островов в футбольной элите, который демонстрирует примерное поведение и всегда выкладывается на поле. Для меня нет никаких сомнений: он лучший в мире на своей позиции», – сказал бывший нападающий «Барселоны», выступающий за «Лацио », в интервью El Día de Tenerife.