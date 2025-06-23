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«Атлетико» – «Ботафого». Онлайн-трансляция начнется в 22:00

«Атлетико» сыграет с «Ботафого» в заключительном туре группового этапа КЧМ.

Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет Okko.

Клубный чемпионат мира. 3 тур
23 июня 19:00, Роуз Боул
Атлетико
Не начался
Ботафого

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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