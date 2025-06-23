«Атлетико» – «Ботафого». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
«Атлетико» сыграет с «Ботафого» в заключительном туре группового этапа КЧМ.
Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.
В прямом эфире игру покажет Okko.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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