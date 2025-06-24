«Интер Майами» сыграет против «ПСЖ» в 1/8 финала клубного ЧМ. «Палмейрас» отыгрался с 0:2 с командой Месси и встретится с «Ботафого»

Команда Лионеля Месси сыграет с «ПСЖ» в плей-офф клубного чемпионата мира.

«Интер Майами» сыграл вничью с «Палмейрасом » (2:2) в матче третьего тура чемпионата мира среди клубов.

Клуб из Флориды занял второе место в группе A, набрав пять очков в трех играх. Бразильская команда также записала в актив пять баллов, но стала первой за счет лучшей разницы голов.

При этом по ходу матча «Интер Майами » вел 2:0 и мог сыграть с «Ботафого » в плей-офф в случае победы.

Таким образом, стали известны первые две пары 1/8 финала турнира.

28 июня в Филадельфии встретятся «Палмейрас» и «Ботафого». 29 июня в Атланте сыграют «ПСЖ » и «Интер Майами».