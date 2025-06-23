Гладышев о поведении Лички: «Полный ###### – разносит столы, кидает бутылки. Играли против «Спартака» – пришел в раздевалку и жестко меня разнес, я потом месяца три не играл еще»
Ярослав Гладышев рассказал об эмоциональном поведении Марцела Лички.
– Марцел многому тебя научил. Давай переместимся назад, представим, что он сейчас на бровке.
– Показывает туда-сюда: «Беги», – а я не понимаю куда.
– Пихач слышишь?
– Пихач сразу. Мне становится страшно.
– Первый тайм, горите 0:2. Что происходит в раздевалке?
– Происходит полный ###### (пипец). Коуч разносит столы, кидает бутылки. Страшно-страшно.
– Персонально кому-нибудь устраивал порку?
– Было со мной, против «Спартака» играли. Гладика поменяли на 23-й минуте. Пришел в раздевалку и просто разнес меня жестко. После этого я месяца три не играл еще, – сказал нападающий «Динамо».
Что теперь будет с «Торпедо»?13486 голосов
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ютуб-канал «Динамо»
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