Ротенберг – в числе кандидатов на пост в «Локомотиве». Экс-тренер СКА также займется развитием молодежи в клубной вертикали (Allhockey)
Роман Ротенберг вошел в число кандидатов на пост главного тренера «Локомотива».
По информации Allhockey, согласно плану руководства ярославского клуба, экс-тренер СКА будет заниматься не только главной командой, но и развитием молодежи в рамках клубной вертикали.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» вел переговоры с Тоддом Рирденом, который не принял предложение и вошел в тренерский штаб «Филадельфии».
Еще одним претендентом считается Дэйв Типпет, работавший в «Хьюстоне», «Лос-Анджелесе», «Далласе», «Аризоне» и «Эдмонтоне».
Напомним, Игорь Никитин, выигравший с командой Кубок Гагарина в минувшем сезоне, перешел в ЦСКА.
Еронко о Ротенберге: «Он собирается в «Динамо», но не раньше чем через год. Аркадий Ротенберг по-прежнему имеет там влияние»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Allhockey
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