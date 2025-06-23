Ротенберг – в числе кандидатов на пост в «Локомотиве». Экс-тренер СКА также займется развитием молодежи в клубной вертикали (Allhockey)

Роман Ротенберг вошел в число кандидатов на пост главного тренера «Локомотива».

По информации Allhockey, согласно плану руководства ярославского клуба, экс-тренер СКА будет заниматься не только главной командой, но и развитием молодежи в рамках клубной вертикали.

Ранее сообщалось , что «Локомотив » вел переговоры с Тоддом Рирденом, который не принял предложение и вошел в тренерский штаб «Филадельфии».

Еще одним претендентом считается Дэйв Типпет, работавший в «Хьюстоне», «Лос-Анджелесе», «Далласе», «Аризоне» и «Эдмонтоне».

Напомним, Игорь Никитин, выигравший с командой Кубок Гагарина в минувшем сезоне, перешел в ЦСКА.

Еронко о Ротенберге: «Он собирается в «Динамо», но не раньше чем через год. Аркадий Ротенберг по-прежнему имеет там влияние»