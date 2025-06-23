«Динамо» требует от РФС 50 000 рублей за раскрытие информации о лицензировании. Митрофанов рассказал, что клуб «несколько лет не мог предоставить контракт на стадион» («РБ Спорт»)
По информации «РБ Спорт», московский клуб запросил компенсацию за нарушение условий конфиденциальности при прохождении лицензирования. Соответствующее уведомление было направлено в РФС.
Сообщается, что причиной стали высказывания генерального секретаря РФС Максима Митрофанова в кулуарах ПМЭФ. В частности, Митрофанов рассказал, что «Динамо» в рамках процедуры лицензирования «несколько лет не могло предоставить контракт на стадион и получило временную лицензию», а также заявил о трудностях в ходе получения лицензии у «Краснодара».
В «Динамо» считают заявления генсека РФС раскрытием конфиденциальной информации, что гарантировано подписанным договором между РФС и клубами. В связи с этим бело-голубые требуют в течение 30 дней выплатить штраф в размере 50 000 рублей, при том оставляя за собой право требовать возмещения убытков в дальнейшем. Клуб также настаивает на ужесточении санкций и персонализации ответственности за раскрытие конфиденциальной информации.