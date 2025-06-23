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«Динамо» требует от РФС 50 000 рублей за раскрытие информации о лицензировании. Митрофанов рассказал, что клуб «несколько лет не мог предоставить контракт на стадион» («РБ Спорт»)

«Динамо» потребовало от РФС штраф в размере 50 тысяч рублей.

По информации «РБ Спорт», московский клуб запросил компенсацию за нарушение условий конфиденциальности при прохождении лицензирования. Соответствующее уведомление было направлено в РФС.

Сообщается, что причиной стали высказывания генерального секретаря РФС Максима Митрофанова в кулуарах ПМЭФ. В частности, Митрофанов рассказал, что «Динамо» в рамках процедуры лицензирования «несколько лет не могло предоставить контракт на стадион и получило временную лицензию», а также заявил о трудностях в ходе получения лицензии у «Краснодара».

В «Динамо» считают заявления генсека РФС раскрытием конфиденциальной информации, что гарантировано подписанным договором между РФС и клубами. В связи с этим бело-голубые требуют в течение 30 дней выплатить штраф в размере 50 000 рублей, при том оставляя за собой право требовать возмещения убытков в дальнейшем. Клуб также настаивает на ужесточении санкций и персонализации ответственности за раскрытие конфиденциальной информации.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
logoДинамо Москва
logoКраснодар
logoМаксим Митрофанов
деньги
logoРФС
logoпремьер-лига Россия
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