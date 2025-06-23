Тайризу Халибертону подтвердили разрыв правого ахиллова сухожилия в 7-м матче финальной серии НБА
Подтвердилась травма Тайриза Халибертона.
Разыгрывающий «Индианы» провел всего 7 минут на площадке в решающей 7-й игре финала НБА.
Халибертон второй раз вышел на паркет с растяжением икроножной мышцы, диагностированным после 5-го матча. Защитник получил травму уже в 1-й четверти в бесконтактной ситуации на той же правой ноге.
Обследование подтвердило разрыв ахиллова сухожилия, о чем сообщил инсайдер Шэмс Чарания. В ближайшее время Халибертон перенесет операцию, сроки возможного восстановления пока не определены.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
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