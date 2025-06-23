Netflix ничего не изменит в фильме про Винисиуса – там добавили субтитры «обезьяна» к видео, где фанаты кричали «дурак». «Валенсия» рассматривает обращение в суд

Netflix ничего не изменит в фильме про Винисиуса Жуниора.

Напомним, 15 мая на Netflix вышел документальный фильм о вингере «Реала » «Танцуй, Вини !», рассказывающий о пути бразильца к успеху и трудностях, с которыми ему пришлось столкнуться. Одна из проблем, отраженных в ленте – борьба Винисиуса с расизмом и оскорбления в его адрес от болельщиков в Испании .

В одном из эпизодов трибуна «Местальи» скандирует «tonto» («дурак») в адрес Винисиуса, однако в субтитрах при этом стоит слово «mono» («обезьяна»).

«Валенсия » потребовала исправления информации в фильме и заявила, что оставляет за собой право обратиться в суд.

Однако ни Netflix, ни бразильская продюсерская компания, снявшая фильм, не планируют вносить изменения, пишет Marca. Обе компании утверждают, что представленная в ленте информация соответствует действительности, согласно «нескольким проверенным источникам».

В «Валенсии» спокойно отреагировали на этот ответ и теперь рассматривают возможность обратиться в суд.