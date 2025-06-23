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Сын Черчесова станет спортивным директором «Крыльев» (Иван Карпов)

Сын Станислава Черчесова станет спортивным директором «Крыльев Советов».

О назначении сына экс-тренера сборной России на эту должность сообщает инсайдер Иван Карпов.

Станиславу Черчесову-младшему сейчас 30 лет. Он играл на позиции вратаря, его последним клубом был тульский «Арсенал», который он покинул в 2024 году.

Пост спортивного директора «Крыльев Советов» оставался вакантным после увольнения Сергея Корниленко в октябре 2024 года.

Гендиректор «Крыльев» Тер-Абрамян объявил об уходе из клуба спустя 4 месяца после назначения. Пименов покинет должность заместителя

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
logoпремьер-лига Россия
logoКрылья Советов
возможные трансферы
logoСтанислав Черчесов-младший
logoСтанислав Черчесов
logoСергей Корниленко
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