Сын Черчесова станет спортивным директором «Крыльев» (Иван Карпов)
Сын Станислава Черчесова станет спортивным директором «Крыльев Советов».
О назначении сына экс-тренера сборной России на эту должность сообщает инсайдер Иван Карпов.
Станиславу Черчесову-младшему сейчас 30 лет. Он играл на позиции вратаря, его последним клубом был тульский «Арсенал», который он покинул в 2024 году.
Пост спортивного директора «Крыльев Советов» оставался вакантным после увольнения Сергея Корниленко в октябре 2024 года.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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