Сын Черчесова станет спортивным директором «Крыльев» (Иван Карпов)

Сын Станислава Черчесова станет спортивным директором «Крыльев Советов».

О назначении сына экс-тренера сборной России на эту должность сообщает инсайдер Иван Карпов.

Станиславу Черчесову-младшему сейчас 30 лет. Он играл на позиции вратаря, его последним клубом был тульский «Арсенал», который он покинул в 2024 году.

Пост спортивного директора «Крыльев Советов » оставался вакантным после увольнения Сергея Корниленко в октябре 2024 года.

Гендиректор «Крыльев» Тер-Абрамян объявил об уходе из клуба спустя 4 месяца после назначения. Пименов покинет должность заместителя