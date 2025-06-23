Лопырева о ЧМ-2018: «Наш чемпионат мира – до сих пор номер один. Говорю это не только потому, что я россиянка. Знаю изнутри, насколько четко было все организовано»
– Ходят разговоры, что Россия скоро вернется на международные соревнования.
– Понятно, что сейчас никто во всем мире не может назвать сроки. Но уверена, что, продолжая общаться и принимая персональное участие в таких мероприятиях и встречах, мы приблизим этот день. Не обо всем можно говорить публично – в «общественной» дипломатии есть такие же правила, как и в международных отношениях стран.
Если говорить о ФИФА, то напомню один факт: 31 марта 2022 года русский признан официальным языком ФИФА, так пусть появится больше поводов говорить о футболе на родном языке.
– По твоим ощущениям, ФИФА и остальные скучают по России?
– Все с большим теплом вспоминают чемпионат мира в нашей стране и то, как все прошло – на высшем уровне. Несмотря на то, что уже прошло семь лет. И где бы я ни ездила и на каких соревнованиях ни была, наш чемпионат мира – до сих пор номер один.
Это говорю не только потому, что я россиянка. Знаю изнутри, насколько четко было все организовано. Мы все очень постарались. И каждый, кто причастен к организации, – большой молодец, – отметила Лопырева, бывшая послом ЧМ-2018.