Канчельскис об Аршавине: «Он не самый талантливый, не реализовал потенциал полностью. В РФ было много талантов – Шалимов, Мостовой, Аленичев, Радимов, Карпин, Жирков, Акинфеев»
«Аршавин не реализовал полностью свой потенциал. Он талантливый футболист, но полностью свой талант не развил.
Он был маленького роста, юркий, неприятный для защитников, которых он в той же Англии повозил. Молодцы его первые тренеры, кто его рассмотрел.
Но он мог показать и больше. Но нельзя говорить, что Аршавин самый талантливый и один такой. Он мог получше использовать свой талант.
В России было много талантливых футболистов – Шалимов, Мостовой, Аленичев, Колыванов, Радимов, Добровольский, Харин, Карпин, Жирков, несмотря на странный переход в «Анжи», и Акинфеев, хотя он никуда не уезжал.
Конечно, Аршавин к ним относится, но про него говорят, потому что он неплохо играл в «Арсенале». Если бы он играл только в «Зените», то про него никто бы не говорил.
Но неправильно говорить, что только Аршавин талантливый», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России.