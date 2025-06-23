Канчельскис об Аршавине: «Он не самый талантливый, не реализовал потенциал полностью. В РФ было много талантов – Шалимов, Мостовой, Аленичев, Радимов, Карпин, Жирков, Акинфеев»

Андрей Канчельскис считает, что Андрей Аршавин не до конца раскрыл свой талант.

«Аршавин не реализовал полностью свой потенциал. Он талантливый футболист, но полностью свой талант не развил.

Он был маленького роста, юркий, неприятный для защитников, которых он в той же Англии повозил. Молодцы его первые тренеры, кто его рассмотрел.

Но он мог показать и больше. Но нельзя говорить, что Аршавин самый талантливый и один такой. Он мог получше использовать свой талант.

В России было много талантливых футболистов – Шалимов , Мостовой , Аленичев , Колыванов, Радимов , Добровольский, Харин, Карпин , Жирков, несмотря на странный переход в «Анжи», и Акинфеев, хотя он никуда не уезжал.

Конечно, Аршавин к ним относится, но про него говорят, потому что он неплохо играл в «Арсенале». Если бы он играл только в «Зените», то про него никто бы не говорил.

Но неправильно говорить, что только Аршавин талантливый», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России.