«Я назвал его сраным говнюком – ничего расистского. За это не должно быть наказания». Защитник «Пачуки» Кабраль о Рюдигере
Густаво Кабраль прокомментировал инцидент с Антонио Рюдигером.
«Реал» обыграл «Пачуку» (3:1) в матче второго тура клубного чемпионата мира.
Эпизод с расизмом в адрес защитника мадридцев Антонио Рюдигера произошел в конце второго тайма игры после отмашки Густаво Кабраля.
«Не было ничего расистского. Я назвал его сраным говнюком – так мы говорим в Аргентины. Вот и вся ситуация.
Произошла потасовка. Я получил удар ногой. Он сказал, что я ударил его рукой. Мы поспорили. Но не более того.
Судья показал антирасистский жест, но я все время повторял одно и то же: «Сраный говнюк».
За такие слова не должно быть наказания. Это просто такое выражение, и все. У этого не было других намерений», – сказал защитник «Пачуки» Густаво Кабраль.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Marca
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