«Я назвал его сраным говнюком – ничего расистского. За это не должно быть наказания». Защитник «Пачуки» Кабраль о Рюдигере

Густаво Кабраль прокомментировал инцидент с Антонио Рюдигером.

«Реал » обыграл «Пачуку» (3:1) в матче второго тура клубного чемпионата мира.

Эпизод с расизмом в адрес защитника мадридцев Антонио Рюдигера произошел в конце второго тайма игры после отмашки Густаво Кабраля .

«Не было ничего расистского. Я назвал его сраным говнюком – так мы говорим в Аргентины. Вот и вся ситуация.

Произошла потасовка. Я получил удар ногой. Он сказал, что я ударил его рукой. Мы поспорили. Но не более того.

Судья показал антирасистский жест, но я все время повторял одно и то же: «Сраный говнюк».

За такие слова не должно быть наказания. Это просто такое выражение, и все. У этого не было других намерений», – сказал защитник «Пачуки» Густаво Кабраль .