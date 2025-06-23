«Витязь» покинет КХЛ. Ротенберг вел переговоры с «Уралкалием», но компания отказалась спонсировать клуб («Mash на спорте»)

«Витязь» покинет КХЛ и будет расформирован.

По информации «Mash на спорте», Роман Ротенберг планировал привлечь компанию «Уралкалий» в качестве спонсора команды.

Отмечается, что переговоры продлились почти месяц и были на завершающей стадии, но руководство организации передумало и отозвало предложение.

По данным источника, это произошло из-за слишком большой суммы, запрошенной командой Ротенберга.

«Уралкалий» – один из крупнейших в мире производителей калийных удобрений. Производство и штаб-квартира компании находятся в Пермском крае. Это дочерняя организация АО «ОХК «Уралхим», генеральным директором которого является Дмитрий Мазепин .

Еронко о Ротенберге: «Он собирается в «Динамо», но не раньше чем через год. Аркадий Ротенберг по-прежнему имеет там влияние»