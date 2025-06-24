«ПСЖ» выиграл группу В на клубном ЧМ, «Ботафого» стал 2-м, «Атлетико» не вышел в 1/8 финала, заняв 3-е место
«ПСЖ» выиграл группу на клубном чемпионате мира.
Команда Луиса Энрике заняла первое место в квартете В, набрав в трех матчах 6 очков. Благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных голов она финишировала выше «Ботафого» (2-я строчка) и «Атлетико» (3-я), у которых столько же баллов.
Четвертое место – у «Сиэтл Саундерс». Клуб МЛС проиграл все матчи.
«ПСЖ» попадет на команду, которая займет второе место в группе А («Интер Майами», «Аль-Ахли», «Порту», «Палмейрас»), а «Ботафого» встретится с победителем этой группы.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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