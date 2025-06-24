«ПСЖ» выиграл группу В на клубном ЧМ, «Ботафого» стал 2-м, «Атлетико» не вышел в 1/8 финала, заняв 3-е место

«ПСЖ» выиграл группу на клубном чемпионате мира.

Команда Луиса Энрике заняла первое место в квартете В, набрав в трех матчах 6 очков. Благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных голов она финишировала выше «Ботафого » (2-я строчка) и «Атлетико » (3-я), у которых столько же баллов.

Четвертое место – у «Сиэтл Саундерс ». Клуб МЛС проиграл все матчи.

«ПСЖ » попадет на команду, которая займет второе место в группе А («Интер Майами», «Аль-Ахли», «Порту», «Палмейрас»), а «Ботафого» встретится с победителем этой группы.