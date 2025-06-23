«Сиэтл Саундерс» – «ПСЖ». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
«Сиэтл» примет «ПСЖ» в матче 3-го тура клубного чемпионата мира.
Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.
Okko покажет игру в прямом эфире.
Клубный чемпионат мира. 3 тур
23 июня 19:00, Lumen Field
Не начался
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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