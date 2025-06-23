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Губернатор Московской области: «Химки» никуда не исчезли. Появится инвестор, а инфраструктура есть – все будет хорошо. Не драматизируйте»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев высказался о ситуации с «Химками».

В конце мая апелляционный комитет РФС оставил в силе решение об отказе в выдаче лицензии «Химкам» на участие в Мир РПЛ. Позднее клуб начал процедуру банкротства. На прошлой неделе «Химки» сообщили о приостановлении деятельности. 

«Химки» никуда не исчезли. На примере баскетбольного клуба «Химки» вы видите и можете отследить, что оттуда уехали американцы, и наши молодые ребята, которые воспитывались в школах, получили великолепный шанс играть на высоком уровне.

Их поднимают в профессиональную команду, дальше он могут реализовываться и играть в лучших клубах страны, которые финансируются крупнейшими компаниями и не испытывают никаких потрясений. 

Ребята-спортсмены, безусловно, должны быть уверены в серьезности клуба и его надежном финансировании.

Здесь я ничего нового не скажу. Министерство спорта и разные федерации сегодня делают очень многое, чтобы коммерциализировать спорт с точки зрения маркетинга, вы видите, что посещаемость соревнований растет. У нас есть волейбольный клуб «Заречье», там наши девчонки играют, есть спонсор, и они совершенно спокойно заняли третье место по итогам. 

Поэтому никто никуда не исчезнет. Появится инвестор, появится компания, которая захочет на себя миссию по содержанию профессионального спорта, а инфраструктура есть, и все будет хорошо. Не драматизируйте. 

Для нас важно другое: чтобы каждый ребенок в Ступино, Домодедово и Одинцово мог заниматься тем, чем он хочет», – сказал Воробьев.

Губернатор Московской области о ситуации с «Химками»: «Мы не будем вкладывать бюджетные деньги в профессиональный в футбол, хоккей или баскетбол. Мы этого делать не умеем»

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Odds.ru
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