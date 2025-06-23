Женская сборная Швейцарии, которая сыграет на Евро, проиграла мужской команде «Люцерна» U15 – 1:7. Результат должен был остаться в тайне, но его сообщил один из игроков
Женская сборная Швейцарии разгромно проиграла парням-подросткам.
В рамках подготовки к Евро-2025 команда Пии Сундхаге провела товарищескую игру с «Люцерном» U15 и потерпела поражение со счетом 1:7. Встреча проходила за закрытыми дверями в формате трех таймов по 30 минут.
Исход игры должен был оставаться в тайне – таково было соглашение между Швейцарским футбольным союзом и клубом. Однако один из игроков «Люцерна» опубликовал в своих соцсетях фотографии с матча и назвал счет.
На предстоящем чемпионате Европы среди женщин сборная Швейцарии встретится с командами Норвегии, Исландии и Финляндии.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Blick
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