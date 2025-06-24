«Порту» ни разу не победил в группе с «Интер Майми», «Аль-Ахли» и «Палмейрасом». Португальцы набрали два очка и стали третьими в таблице
«Порту» не смог выйти из группы на клубном чемпионате мира.
Команда тренера Мартина Ансельми сыграла вничью с египетским «Аль-Ахли» (4:4) в матче третьего тура клубного чемпионата мира.
Таким образом, португальская команда набрала два очка в трех играх (две ничьих и одно поражение) и не вышла из группы A.
Из данной группы в плей-офф вышли «Палмейрас» и «Интер Майами».
В прошедшем сезоне чемпионата Португалии «Порту» расположился на третьей позиции.
Что теперь будет с «Торпедо»?15174 голоса
Оставят в РПЛ
Накажут, скинут в лигу ниже
Клуб умрет
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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