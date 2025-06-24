«Порту» ни разу не победил в группе с «Интер Майми», «Аль-Ахли» и «Палмейрасом». Португальцы набрали два очка и стали третьими в таблице

«Порту» не смог выйти из группы на клубном чемпионате мира.

Команда тренера Мартина Ансельми сыграла вничью с египетским «Аль-Ахли» (4:4) в матче третьего тура клубного чемпионата мира.

Таким образом, португальская команда набрала два очка в трех играх (две ничьих и одно поражение) и не вышла из группы A.

Из данной группы в плей-офф вышли «Палмейрас » и «Интер Майами ».

В прошедшем сезоне чемпионата Португалии «Порту» расположился на третьей позиции.