«Аль-Ахли» четыре раза вел по ходу матча с «Порту», но сыграл 4:4. Клуб из Египта нанес 23 удара, из них – 12 в створ

«Аль-Ахли» четыре раза вел по ходу матча с «Порту», но сыграл вничью.

Египетский клуб сыграл вничью 4:4 с португальской командой в игре третьего тура клубного чемпионата мира.

«Аль-Ахли» четыре раза выходил вперед по ходу встречи, но «Порту» каждый раз удавалось отыграться, в том числе сравнять счет на 89-й минуте во втором тайме.

При этом египтяне нанесли 23 удара в сторону ворот соперника, из них 12 пришлись в створ ворот.

«Порту» выполнил 17 ударов по воротам, из них 7 – в створ ворот.