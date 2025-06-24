«Аль-Ахли» четыре раза вел по ходу матча с «Порту», но сыграл 4:4. Клуб из Египта нанес 23 удара, из них – 12 в створ
«Аль-Ахли» четыре раза вел по ходу матча с «Порту», но сыграл вничью.
Египетский клуб сыграл вничью 4:4 с португальской командой в игре третьего тура клубного чемпионата мира.
«Аль-Ахли» четыре раза выходил вперед по ходу встречи, но «Порту» каждый раз удавалось отыграться, в том числе сравнять счет на 89-й минуте во втором тайме.
При этом египтяне нанесли 23 удара в сторону ворот соперника, из них 12 пришлись в створ ворот.
«Порту» выполнил 17 ударов по воротам, из них 7 – в створ ворот.
Что теперь будет с «Торпедо»?15174 голоса
Оставят в РПЛ
Накажут, скинут в лигу ниже
Клуб умрет
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости