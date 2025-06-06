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  • Ларионов о назначении в СКА: «НХЛ была следующим шагом после «Торпедо», но понял, что нужно отдавать время нашим ребятам. Принять предложение сразу было непросто»
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Ларионов о назначении в СКА: «НХЛ была следующим шагом после «Торпедо», но понял, что нужно отдавать время нашим ребятам. Принять предложение сразу было непросто»

Игорь Ларионов рассказал, как принял предложение стать главным тренером СКА.

– Когда уходили из «Торпедо», понимали, что перейдете в СКА? Как возник вариант?

– Когда приходил в «Торпедо», мысль была одна – делать команду, которая привлечет внимание общественности своей неординарной игрой. Считаю, это удалось.

Следующим шагом всегда была НХЛ, скажу честно. Но по истечении трех лет видишь эволюцию игры. Ты понимаешь, что нужно отдавать время нашим ребятам.

Я гулял по Москве. Раздался звонок. Позвонил Маркелов (глава совета директоров СКА – Спортс’‘), предложил подумать о возможности возглавить СКА. Это очень приятно, но принять предложение сразу было непросто.

Я должен был прийти домой, пообщаться. Мы проговорили общие вещи. К вечеру сказал, что готов. Благодарен, что ко мне обратились. Готов к вызову, – сказал главный тренер СКА Игорь Ларионов. 

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уйдет из хоккеяРоман Ротенберг
уедет в НХЛНХЛ
позовут в «Зенит»Зенит
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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Виталий Маркелов
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