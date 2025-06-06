Ларионов о назначении в СКА: «НХЛ была следующим шагом после «Торпедо», но понял, что нужно отдавать время нашим ребятам. Принять предложение сразу было непросто»

Игорь Ларионов рассказал, как принял предложение стать главным тренером СКА.

– Когда уходили из «Торпедо», понимали, что перейдете в СКА? Как возник вариант?

– Когда приходил в «Торпедо », мысль была одна – делать команду, которая привлечет внимание общественности своей неординарной игрой. Считаю, это удалось.

Следующим шагом всегда была НХЛ , скажу честно. Но по истечении трех лет видишь эволюцию игры. Ты понимаешь, что нужно отдавать время нашим ребятам.

Я гулял по Москве. Раздался звонок. Позвонил Маркелов (глава совета директоров СКА – Спортс’‘), предложил подумать о возможности возглавить СКА. Это очень приятно, но принять предложение сразу было непросто.

Я должен был прийти домой, пообщаться. Мы проговорили общие вещи. К вечеру сказал, что готов. Благодарен, что ко мне обратились. Готов к вызову, – сказал главный тренер СКА Игорь Ларионов.