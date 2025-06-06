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Инвестор «Черноморца» Шишкарев о матче с «Сочи»: «Была попытка манипуляции результатом. Вы люди умные, все понимаете. Действия гендиректора «Черноморца» – подлость и предательство»

Сергей Шишкарев обвинил «Черноморец» в попытке влияния на итог матча с «Сочи».

В заключительном туре Мелбет Первой лиги «Черноморец» дома обыграл «Сочи» со счетом 2:1. «Черноморец» (64 очка) занял третье место, получив право сыграть в стыковых матчах за место Мир РПЛ, однако не прошел лицензирование из‑за несоответствия стадиона требованиям лиги. «Сочи» (57) финишировал пятым в Первой лиге и в стыковых матчах прошел «Пари НН» (4:3).

– Рекомендую представителям «Черноморца» далее говорить правду и только правду. Потому что один эпизод меня попросили оставить за кадром, хотя я постараюсь очень аккуратно высказаться. Не хочу давать повод для вселенского скандала. Чтобы не рождать новую волну слухов, домыслов, пускай это идет только от меня.

То, что сделал господин Пономарев (генеральный директор «Черноморца» – Спортс’‘) накануне матча с «Сочи», называется подлостью и предательством. Была попытка манипуляции футбольным результатом. На эту тему был намек на разговор с Олегом Петровичем [Василенко] и был разговор с четырьмя ведущими футболистами. Какой‑то рациональной футбольной логики я в этом не вижу. Все то, что произошло, и то, что я знаю, я еще раз говорю, я не буду расшифровывать. Вы все люди умные, сами все понимаете.

Все произошло в тяжелый для команды момент, когда парни прекрасно догадывались, что они не смогут играть в стыковых играх. Когда им предлагают поступить не по‑спортивному, для меня это загадка. Я считаю это подлостью, предательством. С таким человеком, как Пономарев, я больше никогда в жизни дело иметь не буду. А если кто‑то обратится ко мне за какими‑то рекомендацией и советом, то ответ будет ровно тот, который я сказал выше. С предателями на войне поступают иначе.

– В курсе ли РФС данной ситуации?

– Нет, я не собираюсь никого дополнительно информировать. Я сознательно сказал то, что сказал. Знаю я гораздо больше. Если кто‑то уполномоченный начнет меня об этом спрашивать, я готов буду об этом рассказать. Я только что прошел пятилетний путь уголовного преследования гандболистов за манипуляцию результатом, но здесь самого факта не было. Здесь был только разговор. Разговор, который, слава богу, закончился, если можно перевести на мужской язык, ответом ребят в стиле: «Да не пошел бы ты…». Здесь мужики поступили как мужики, ни один не дрогнул. И кроме удивления и просто возмущения, такой разговор ничего не вызвал.

Я понимаю, что это такая жаркая, острая тема, но я бы не хотел, чтобы сейчас влиять на судьбы ребят, чтобы, скажем так, поступок другого человека мешал им жить и отвлекал их от подготовки и от поиска вариантов своего дальнейшего футбольного трудоустройства, – заявил председатель наблюдательного совета «Черноморца» Шишкарев.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
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