Тренер «Черноморца» Василенко о матче с «Сочи»: «Стал соучастником того, как делать не надо. Целостность рухнула из-за непрофессиональных и нечестных вещей»
В 34-м туре Первой лиги «Черноморец» обыграл «Сочи» (2:1).
Клуб из Новороссийска занял третье место в чемпионате, но не прошел лицензирование для участия в стыковых матчах против команды Мир РПЛ. В них сыграл «Сочи», который стал пятым в таблице Первой лиги. Южане прошли «Пари НН» по сумме двух матчей и вернулись в Мир РПЛ.
Председатель наблюдательного совета «Черноморца» Сергей Шишкарев заявил о «попытке манипуляции результатом» матча против «Сочи» со стороны руководства «Черноморца».
«Конечно, такая ситуация очень сложна и неприятна. Неприятна в том плане, что какая-то целостность рухнула, на мой взгляд, из-за непрофессиональных и нечестных вещей. Так жить неправильно.
Если ты не можешь изменить ситуацию, значит, нужно ее принять, изменить свое отношение к ней и двигаться дальше.
Раньше понимал и сейчас понимаю, что я стал соучастником того, как делать не надо. Но мы делали все честно, профессионально.
Значит, будут новые возможности, будем развиваться дальше», – сказал главный тренер «Черноморца» Олег Василенко.