Медведев о Пруцеве в «Зените»: «Характеристику Ивану Карпову я дал, его измышления комментировать не собираюсь. Найдите себе другую рыбу, надоело»
Александр Медведев не стал комментировать сведения об интересе к Данилу Пруцеву.
Ранее о желании «Зенита» подписать полузащитника «Спартака» сообщил инсайдер Иван Карпов.
«Характеристику Ивану Карпову я дал, больше повторять ее не буду и его измышления также комментировать не собираюсь.
Найдите себе какую-нибудь другую рыбу, надоело», – сказал председатель правления «Зенита».
Медведев об инсайде Карпова о его уходе из «Зенита»: «За брехню он получил пожизненный запрет на журналистскую профессию. В пруду барракуды Лиги защиты интернета объели его до костей»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
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