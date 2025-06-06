Медведев о Пруцеве в «Зените»: «Характеристику Ивану Карпову я дал, его измышления комментировать не собираюсь. Найдите себе другую рыбу, надоело»

Александр Медведев не стал комментировать сведения об интересе к Данилу Пруцеву.

Ранее о желании «Зенита» подписать полузащитника «Спартака » сообщил инсайдер Иван Карпов.

«Характеристику Ивану Карпову я дал, больше повторять ее не буду и его измышления также комментировать не собираюсь.

Найдите себе какую-нибудь другую рыбу, надоело», – сказал председатель правления «Зенита».

Медведев об инсайде Карпова о его уходе из «Зенита»: «За брехню он получил пожизненный запрет на журналистскую профессию. В пруду барракуды Лиги защиты интернета объели его до костей»