Газизов поднимет вопрос о расширении РПЛ: «Есть доказательная база. Мы даже Бразилии уступаем – мало играем. Клубы из Москвы лишь 10 раз выезжают за пределы города – смешные цифры»

Шамиль Газизов поделился мнением относительно возможности расширения РПЛ.

На данный момент в Мир РПЛ выступают 16 команд.

– Вопрос о расширении РПЛ не поднимался?

– Нет. Но 1 июля мы с клубами соберемся, я подниму этот вопрос.

Я всегда был приверженцем расширения лиги, у меня есть цифры, определенная доказательная база, почему мы должны это сделать.

– Если коротко, почему чемпионат России должен включать в себя не 16 клубов, а больше?

– Мы же стремимся соответствовать большим лигам, но даже чемпионату Бразилии по цифрам уступаем, то есть играем очень мало.

Дополнительных шести матчей в Кубке России на групповой стадии все равно недостаточно. В среднем большие клубы в мире играют под 50 матчей, у нас же получается 36. Это без учета игр за сборную.

Ротация для молодых футболистов в России очень маленькая, а она должна быть выше. Мы должны больше времени давать игрокам, и чем больше они будут играть не только в Кубке, тем заметнее будет их прогресс.

Еще момент. Слишком мало выездов в сезоне. Если взять московские клубы, в чемпионате они лишь 10 раз выезжают за пределы города. Это же смешные цифры. У нас огромная страна, мы должны развиваться повсеместно, а не только за счет больших клубов.

– В качестве возражения вам скажут: «Химки» подали на банкротство, «Черноморец» остался в Первой лиге из-за стадиона. И такие истории у нас повторяются из года в год. И где набрать 18 стабильных клубов для РПЛ?

– Когда мы откроем эти двери, может быть, и инвесторы придут.

Может, нам стоит пересмотреть требования по стадионам, убрать планку по минимальной вместимости в 10 тысяч зрителей, а сделать хотя бы в 5-7 тысяч?

Да, карта болельщика должна оставаться, раз наверху принят такой закон, но есть вещи, которые мы можем изменить.

Сегодня мы находимся в уникальной ситуации, когда нам по силам развить футбольную индустрию, вывести наш вид спорта на более высокий уровень. По мне, футболисты должны играть не менее двух раз в неделю. Не менее!

– Поддержат ли вас коллеги?

– Не знаю. Это мое мнение, и оно может быть ошибочным, правильно?

Пусть не обижаются коллеги в клубах, РФС, РПЛ, я не обижаю никого из них, я лишь высказываю свое мнение, – сказал генеральный директор «Динамо » Махачкала Шамиль Газизов.