Забег на Никольской. Щербакова, Медведева и Булыкин выиграли забеги, Ягудин и Губерниев – 3-и, Shaman спел песню «Я русский»
В забегах на 60 м и 60 м с барьерами выступили легкоатлеты из России, Беларуси, Казахстана, Нигерии, Намибии, Кубы, Камеруна, Бразилии, Бахрейна, Ливана и Гамбии.
В числе участников были серебряный призер Олимпиады-2020 на дистанции 200 м Кристин Мбома, а также занявшая 6-е место на Олимпийских играх Беатрис Масилинги.
В «Забеге звезд», помимо фигуристок Евгении Медведевой и Анны Щербаковой, принял участие олимпийский чемпион Алексей Ягудин.
Музыкальным хедлайнером мероприятия стал певец Ярослав Дронов (Shaman), ведущим – Дмитрий Губерниев.
6 июня
Москва
60 м, мужчины
1. Константин Крылов (Россия) – 6,58
2. Камара Эбрахима (Гамбия) – 6,60
3. Данил Павлов (Россия) – 6,63
60 м, женщины
1. Гарсиа Абреу Юнислейди (Куба) – 7,10
2. Юлия Караваева (Россия) – 7,20
3. Коль Этам Керверж (Камерун) – 7,29
60 м с барьерами, женщины
1. Дарья Осипова (Россия) – 7,96
2. Лорета Эчасабаль Жоселин (Куба) – 7,99
3. Фэйт Осамуи (Нигерия) – 8,48
60 м с барьерами, мужчины
1. Анатолий Киселев (Россия) – 7,57
2. Сагиру Бадамасси (Нигерия) – 7,59
3. Эррера Янден (Куба) – 7,70
Шоу-забеги на 60 м
Мужчины (1)
1. Дмитрий Булыкин – 8,77
2. Ильдар Гайнутдинов – 9,15
3. Алексей Ягудин – 9,20
Женщины (1)
1. Анна Щербакова – 14,46
2. Эмма Гаджиева – 15,21
3. Яна Батыршина – 20,90
Мужчины (2)
1. Михаил Сергачев – 10,09
2. Борис Ярышевский – 10,42
3. Дмитрий Губерниев – 17,93
Женщины (2)
1. Евгения Медведева – 11,64
2. Елизавета Худайбердиева – 11,76
3. Маргарита Мамун – 11,80