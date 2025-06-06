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Забег на Никольской. Щербакова, Медведева и Булыкин выиграли забеги, Ягудин и Губерниев – 3-и, Shaman спел песню «Я русский»

Медведева и Щербакова выиграли шоу-забеги на Никольской.

В забегах на 60 м и 60 м с барьерами выступили легкоатлеты из России, Беларуси, Казахстана, Нигерии, Намибии, Кубы, Камеруна, Бразилии, Бахрейна, Ливана и Гамбии. 

В числе участников были серебряный призер Олимпиады-2020 на дистанции 200 м Кристин Мбома, а также занявшая 6-е место на Олимпийских играх Беатрис Масилинги. 

В «Забеге звезд», помимо фигуристок Евгении Медведевой и Анны Щербаковой, принял участие олимпийский чемпион Алексей Ягудин.

Музыкальным хедлайнером мероприятия стал певец Ярослав Дронов (Shaman), ведущим – Дмитрий Губерниев

Забег на Никольской

6 июня

Москва

60 м, мужчины

1. Константин Крылов (Россия) – 6,58

2. Камара Эбрахима (Гамбия) – 6,60

3. Данил Павлов (Россия) – 6,63

60 м, женщины

1. Гарсиа Абреу Юнислейди (Куба) – 7,10

2. Юлия Караваева (Россия) – 7,20

3. Коль Этам Керверж (Камерун) – 7,29

60 м с барьерами, женщины

1. Дарья Осипова (Россия) – 7,96

2. Лорета Эчасабаль Жоселин (Куба) – 7,99

3. Фэйт Осамуи (Нигерия) – 8,48

60 м с барьерами, мужчины

1. Анатолий Киселев (Россия) – 7,57

2. Сагиру Бадамасси (Нигерия) – 7,59

3. Эррера Янден (Куба) – 7,70

Шоу-забеги на 60 м

Мужчины (1)

1. Дмитрий Булыкин – 8,77

2. Ильдар Гайнутдинов – 9,15

3. Алексей Ягудин – 9,20

Женщины (1)

1. Анна Щербакова – 14,46

2. Эмма Гаджиева – 15,21

3. Яна Батыршина – 20,90

Мужчины (2)

1. Михаил Сергачев – 10,09

2. Борис Ярышевский – 10,42

3. Дмитрий Губерниев – 17,93

Женщины (2)

1. Евгения Медведева – 11,64

2. Елизавета Худайбердиева – 11,76

3. Маргарита Мамун – 11,80

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ВФЛА
logoДмитрий Губерниев
logoЕвгения Медведева
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