Экс-хавбек США Бедойя о конфликте Трампа и Маска: «Неужели люди удивлены, что два самых нарциссичных, социопатических и эгоистичных человека поссорились?»

Алехандро Бедойя прокомментировал перепалку Дональда Трампа и Илона Маска.

Конфликт президента США и предпринимателя в соцсетях возник из-за законопроекта, который предусматривает сокращение субсидий на электромобили и увеличение дефицита бюджета США. Маск раскритиковал законопроект. Трамп в ответ раскритиковал самого бизнесмена.

Вскоре Маск написал, что без его поддержки Трамп не выиграл бы выборы. Трамп заявил, что основатель Tesla и Space X «сошел с ума», предложив прекратить государственные субсидии и контракты с ним, чтобы сэкономить деньги бюджета.

«Неужели люди действительно удивлены тем, что два самых нарциссичных, социопатических и эгоистичных человека начали ссориться?» – написал полузащитник «Филадельфия Юнион » Алехандро Бедойя , выступавший за сборную США.