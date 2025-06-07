«Флорида» сравняла счет в финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (1-1), выиграв 2-й матч – 5:4 2ОТ. Маршанд забил во 2-м овертайме, сделав дубль
«Флорида» сравняла счет в финале Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (1-1).
«Пантерс» одолели «Ойлерс» (5:4 2ОТ) во втором матче финальной серии Кубка Стэнли.
Победную шайбу во втором овертайме забросил 37-летний форвард южан Брэд Маршанд. Он сделал дубль и был признан первой звездой встречи.
Канадский клуб сумел перевести игру в овертайм за 18 секунд до завершения основного времени – отличился форвард Кори Перри.
В тройку звезд матча вошли два других игрока «Ойлерс» – защитник Эван Бушар (3 очка, 1+2) и форвард Коннор Макдэвид (3 очка, 0+3).
Счет в серии: 1-1
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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