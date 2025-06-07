«Флорида» сравняла счет в финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (1-1), выиграв 2-й матч – 5:4 2ОТ. Маршанд забил во 2-м овертайме, сделав дубль

«Флорида» сравняла счет в финале Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (1-1).

«Пантерс» одолели «Ойлерс» (5:4 2ОТ) во втором матче финальной серии Кубка Стэнли.

Победную шайбу во втором овертайме забросил 37-летний форвард южан Брэд Маршанд . Он сделал дубль и был признан первой звездой встречи.

Канадский клуб сумел перевести игру в овертайм за 18 секунд до завершения основного времени – отличился форвард Кори Перри .

В тройку звезд матча вошли два других игрока «Ойлерс» – защитник Эван Бушар (3 очка, 1+2) и форвард Коннор Макдэвид (3 очка, 0+3).

Счет в серии: 1-1